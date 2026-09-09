TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 045 подписчиков

Отнятые роли, экстренное похудение и драма в браке: как Наталья Андрейченко затмила Анастасию Вертинскую

Отнятые роли, экстренное похудение и драма в браке: как Наталья Андрейченко затмила Анастасию Вертинскую

Имя Натальи Андрейченко ассоциируется у нескольких поколений зрителей с двумя яркими героинями — сказочной няней из «Мэри Поппинс, до свидания» и торговкой пирожками Любой из «Военно-полевого романа».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым