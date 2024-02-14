Семигин предложил создать рабочую группу по национальной политике

Для проработки стратегии по национальной политике и законопроектов в этой сфере нужно создать рабочую группу, куда вошли бы парламентарии, представители Правительства, Администрации президента и Совета безопасности.
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