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Парламентская газета

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Семигин предложил создать рабочую группу по национальной политике

Семигин предложил создать рабочую группу по национальной политике

Для проработки стратегии по национальной политике и законопроектов в этой сфере нужно создать рабочую группу, куда вошли бы парламентарии, представители Правительства, Администрации президента и Совета безопасности.

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