Боевики украинского нацбатальона «Азов»* укрылись в подвале Авдеевского коксохимического завода, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Поддубный показал кадры с укрывшимися в Авдеевском коксохиме «азовцами»
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Боже вас упаси этих гаденышей, азовцев, брать в плен! Обязательно в "наших" рядах найдется сука продажная и обменяет всех ...на какого-нибудь алигарха украинского
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11 час.
ИП
Игорь Петров
В плен не брать!
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
В подвале этих варваров нужно забросаться гранатами, если возможно! Жить эти мрази, не должны!
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7 час.
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