Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ экспортировать нестабильность

MFA Russia/via Globallookpress.com Российская Федерация обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) экспортировать нестабильность в страны Центральной Азии и РФ.
MFA Russia/via Globallookpress.com Российская Федерация обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) экспортировать нестабильность в страны Центральной Азии и РФ.
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