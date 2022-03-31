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Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ экспортировать нестабильность

Лавров: Россия обеспокоена планами ИГ экспортировать нестабильность

MFA Russia/via Globallookpress.com Российская Федерация обеспокоена планами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) экспортировать нестабильность в страны Центральной Азии и РФ.

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