США форсируют сближение с Ереваном: Опасность для Армении. Эксперт объяснил, чего не понимает Пашинян

Сближение Еревана и Вашингтона выходит на новый уровень. Эксперт объяснил, какую опасность для Армении несёт курс премьера страны Никола Пашиняна.
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