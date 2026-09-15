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Царьград

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США форсируют сближение с Ереваном: Опасность для Армении. Эксперт объяснил, чего не понимает Пашинян

США форсируют сближение с Ереваном: Опасность для Армении. Эксперт объяснил, чего не понимает Пашинян

Сближение Еревана и Вашингтона выходит на новый уровень. Эксперт объяснил, какую опасность для Армении несёт курс премьера страны Никола Пашиняна.

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