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FiNE NEWS

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Жители Янино наконец-то вздохнули свободно: на маршрут вышли вместительные автобусы до метро!

Вот это новость, от которой у жителей Янино-1 глаза загорелись! С 17 сентября по маршруту №468 наконец-то побежали настоящие богатыри — автобусы большого класса.

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