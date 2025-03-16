Украину два дня трясет без перерыва. Масштабы разрушений впечатляют

На протяжении двух дней ВС РФ наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей электроэнергией предприятия, производящие вооружение, дроны, а также железнодорожные магистрали, используемые для снабжения подразделений ВСУ.
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