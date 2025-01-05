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О ситуации в Курском приграничье к этому часу

О ситуации в Курском приграничье к этому часу

  Царьград Три наката отбили. Генерал Апти Алаудинов вышел на связь с Курщины: "Всё будет хорошо.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Молимся, ребята, молимся, лишь бы вам помогало.
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5 час.
S
Sobering
Абсолюный приоритет  армии в освобождении чреват гибелью множества молодых. А пока что контрактников хватает. Или вам жертвы большие нужны при освобождении?
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2 час.
нина сафронова
👍
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1 час.

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