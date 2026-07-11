В Минтруда РФ не увидели необходимости делать 31 декабря официальным выходным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Министерстве труда и социальной защиты РФ на данный момент не видят необходимости придавать 31 декабря статус официального выходного дня, так как гибкое отечественное законодательство позволяет при необходимости переносить выходные дни в рамках действующих норм.