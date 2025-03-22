Нейробиологи узнали, почему мыши намеренно ошибаются во время обучения 

Чтобы изучить взаимосвязь между обучением и нейронной активностью в сенсорной коре головного мозга — части коры больших полушарий, которая получает и обрабатывает информацию от органов чувств, — авторы нового исследования провели серию экспериментов по обучению лабораторных мышей.
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