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Нейробиологи узнали, почему мыши намеренно ошибаются во время обучения 

Нейробиологи узнали, почему мыши намеренно ошибаются во время обучения 

Чтобы изучить взаимосвязь между обучением и нейронной активностью в сенсорной коре головного мозга — части коры больших полушарий, которая получает и обрабатывает информацию от органов чувств, — авторы нового исследования провели серию экспериментов по обучению лабораторных мышей.

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