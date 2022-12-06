Банду "Жорика Соросяна" погнали из двух стран

Фонд Сороса уходит из Таджикистана.и Армении. В конце ноября 2022 года из Центральной Азии пришла неожиданная новость: фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса (иностранная НПО, признана нежелательной в РФ), работавший с 1990-х годов, объявил об уходе из Таджикистана.
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