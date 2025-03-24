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Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

Баку и Ереван не хотят жить в мире без России

  Алиев и Пашинян собираются приехать на 9 мая в Москву с совместным подарком После того, как 13 марта Армения и Азербайджан отрапортовали о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора, предусматривающего вывод третьих сил с приграничных участков и взаимный отказ от исков в международных судах, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны «готовы начать обсуждения по датам и месту подписания документа».

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Комментарии
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Андрей
Видимо, пока они нужны России
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12 час.
Н
Николай
Так пусть не ведут себя по-свински по отношению к России!!!
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11 час.
Надежда
Не даст запад жить мирно бывшим республикам СССР, им нужна война вокруг России...
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9 час.
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