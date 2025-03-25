Михаил Ефремов навсегда остался в Исправительной колонии №4 в виде… звука! Несмотря на то, что прошёл суд, где его актёру одобрили условно-досрочное освобождение, покинуть «зону» весь целиком он не сможет – его голос останется за колючей проволокой! Знаменитого сидельца записали как диктора для утренней зарядки в колонии, пишет издание SHOT.