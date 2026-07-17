NORAD введет временные ограничения полетов над Нью-Йорком

NORAD анонсировало ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси с пятницы по воскресенье. Президент Трамп посетит FIFA в Trump Tower и финал чемпионата мира по футболу, где Испания встретится с Аргентиной на стадионе MetLife Stadium.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии