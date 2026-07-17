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Царьград

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NORAD введет временные ограничения полетов над Нью-Йорком

NORAD введет временные ограничения полетов над Нью-Йорком

NORAD анонсировало ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси с пятницы по воскресенье. Президент Трамп посетит FIFA в Trump Tower и финал чемпионата мира по футболу, где Испания встретится с Аргентиной на стадионе MetLife Stadium.

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