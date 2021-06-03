Они меня в юности раздражали

ПриколистыШоу-бизнесОни меня в юности раздражали Все эти советские эстрадные артисты. И как я теперь понимаю мою маму, которая их с упоением слушала.Вернуться к статье289НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОМне тоже многие не нравились , но прошло время и я изменил свои взгляды на некоторых эстрадных исполнителей , но Боярского не воспринимаю до сих порVViktorмногие новые фильмы вышли с озвучкой мат на мате ,я понимаю что в этой жизни без мата ни как, но мат в эфире это нонсенс нового воспитания скоро наверно и в школе начнут нецензурную лексику изучатьОльга Томашевич (Вишневская)Её уже не изучают. На ней свободно говорят лет с 6-ти.v2794 ВалерийСтатья очень понравилась, всё верно. Но должен признаться, что был равнодушен к творчеству Хиля, Кобзона, Сенчиной, вот такие пироги!Ольга Томашевич (Вишневская)Но тогда и правда было из чего выбирать. А сейчас-фрики на эстраде. И талантов-нет.Лада КрымоваПройдет лет тридцать, и сегодняшние 25-летние, переступил полувековой рубеж, будут умильно вспоминать песенки Киркорова, Булановой, Билана и прочей-всякой попсы, кого они сегодня не слушают и надменно презирают, считая ( и не без основания) их творчество отстоем. Как и мы в 25 лет не пошли бы на концерт Кобзона, Сенчиной или Зыкиной. Так устроена жизнь.v2794 ВалерийСударыня, эмоций у Вас, как я понял - масса, но это всё эмоции и не более, но вопрос стоит ребром - нынешние "звёзды"-фейк!, или мы с Вами просто конкретно деградировали и "удобно приспособились" к "общепринятому уровню понимания и восприятия" нового "искусства" ???Лада КрымоваХм... У меня вопрос ребром не стоит, ибо понятие "искусство" для меня с разнообразными приставками - новое, старое, авангардное, классическое, фольклорное и проч. - не сочетается. Есть то, что восхищает или просто мило и понятно практически всем и всегда - поэзия Пушкина или Высоцкого, живопись, например, Рокотова или старых голландцев, музыка Моцарта, Чайковского или Битлз- это искусство. Есть то, что живет, только пока его поддерживает кучка преданных фанатов - это попса. Плакаты Васи Ложкна с его уродцами и злыми котами - искусство. Картины Никаса или Глазунова - временнЫе поделки. Вся сегодняшняя пена - звезды, как выговорите, - сойдет вместе с теми, кто ее взбил. И следа от них не останется, разве что скучающие блогеры будущего возьмутся раскапывать какие-нить грязные скандалы.v2794 ВалерийСударыня, я Вас не понимаю или не понимаю что и зачем Вы всё это написали? Для Вас Битлз- это искусство???-для Вас искусство, людей не умеющих профессионально играть на муз. инструментах? Может быть для Вас искусство-Малевич?, "Чёрный квадрат"??-результат психоделической выходки самовлюблённого и жадного человечка??? Для Вас Глазунов не искусство?! Старые голландцы-это прима? Скажите, какая эстетика, к которой Вы "принадлежите" и которую Вы так проповедуете? И где та чистота искусства к которой Вы так взываете???Лада КрымоваСударь, заметьте - я ни к кому не взываю. а говорю о том, что лично для меня есть искусство. Полагаю, что очень многим близко именно такое его восприятие. Специально для вас - нынешний "звездный шлак" к искусству, об упадке которого вы печетесь, отношения не имеет. Что касается "ЧК" Малевича, то это всего лишь часть триптиха, где художник пытался определить технически максимальные возможности восприятия цвета.но плохо образованные люди об этом не знают и смакуют как некое отдельное полотно - шутку, каприз или вот как вы - психоделическую выходку.GGISMbICHПочему-то никто сегодня не вспоминает популярную музыку девяностых, а выбирать было из чего: "ветер с моря", муси-пуси", два кусочека колбаски", "позишин намбер ван" и прочее, прочее... А не вспоминают потому, что почти всё из той музыки безвкусица и шлак, чисто подвигать попой встав из-за стола на банкете. А красивые голоса советской эстрады до сих пор вызывают мурашки.Лада КрымоваВызывают мурашки, угу. Возможно у некоторой части наслоения 50+ и более старшего поколения. Уйдут они - и абсолютное большинство"красивых голосов советской эстрады" канут в Лету. Уже канули. А в анналах останутся не такие уж и красивые, "домашние" и не сильно советские Утесов, Бернес, Великанова. Останется "мистер Икс" - Отс. Магомаев. Наверное, Цой, благодаря харизме. Останутся яркие таланты, а не завсегдатаи кремлевских концертов. Впрочем, это только мое мнение.v2794 ВалерийСударыня, спасибо, что так срочно откликнулись-это весьма интригующе и забавно по сути. Искусство "существует" не для кого-то, ( "для меня есть искусство" ) а как явление- "плод" человеческой жизнедеятельности, его творческого развития во всех ипостасях бытия , острых чувств и страстей. Весьма скромно хочу посоветовать Вам не спешить с "выводами" собственных измышлений по принадлежности восприятия и принадлежности искусства к кому бы то-не было. А, по сути темы, скажу, что Малевич, работая над декорациями оперы (весьма странного содержания) увидел из зала квадратное тёмное пятно (в декорациях), вырезал его и....понял, нет-заболел! - И в сложном психическом состоянии пробыл достаточное время, а далее всё просто - супрематическое чудо - "божественный чёрный квадрат!!!" Сударыня, работая в архиве, я ознакомился с "творческим путём" Малевича и могу Вам открыть маленькую тайну - когда Малевичу не хватало денег, а не хватало ему всегда, он подобные "квадраты" исполнял на полотенцах, на подолах юбок, на рубахах и т.д. - он старался заработать буквально больше. Его "изобретение"-супрематизм, кое-как. всё-таки его кормило и слава Богу !Ольга ТомашевичЭто вряд ли. Неужто будут вспоминать Моргенштерна и Ко? И Билан , слава богу, отскакал свое. Киркоров, хоть сам перьями обрасти, тоже вряд ли вспомнится. Остальных и сейчас никто не вспомнит.Лада КрымоваНу и? Позор жадному Малевичу, слава архивным блохоискателям? Пробиться к смыслу через ваши чрезвычайно тяжеловесные словесные конструкции в начале поста не смогла, уж извините. К тому же ваш менторский тон не располагает к дальнейшей дискуссии. Возможно, у вас есть право учить и поучать, но не меня и не на этой площадке. За сим прощаюсь.Лада КрымоваНе знаю. Я привела первые, пришедшие на ум имена. Чья слава переживет их самих - даже предположить сложно. Кто мог подумать, что простенькие Фельцмановские "Ландыши", к тому же сплогиаченные, будут звучать и сегодня?.v2794 ВалерийВы правы, Вас поучать-дело никчёмное, тем более "архивным блохоискателям"! Симулякры - вот ваше занятие и призвание!! - Удачи!Максим ЧикалевА что там "сплогиаченного"?Андрей КорпачевЛада, как верно подметила моя тетя -Бузова- самая известная никто!Аманда ЛиДа, советская эстрада, а также фильмы, режиссура и весь культурный ресурс, действительно золотой фонд и богатство нашей страны! Слава Богу, есть что посмотреть и послушать. Этим и живем и будем жить. Спасибо автору статьи, как же он прав!Ингерман Ланскаядискуссия, да и сопли , НИОЧЁМ! у каждого поколения и у каждой социальной группы свои кумиры и своя попсавага карлитоДа социализм был разный но то что все было для народа неоспоримо что на сцене были таланты тоже! Никому бы в голову не пришло показывать пол телеку безголосых фриков никто бы не понял осмеяли бы и никому в голову не приходило делать из эстрадных певцов каких недосягаемых звезд! Все понимали что это просто талантливые люди живущие среди нас и которые своим талантом просто радовали публику! А ныне бабло куда не плюнь что не выверни наизнанку!Лада КрымоваУгу. Одна только пара "простых талантливых людей, живущих среди нас" Синявская -Магомаев даже в сов. время славилась своим фантастическим богатством и роскошью. Сав. анекдот - приходят Магомаев с Синявской в Эрмитаж. Осмотрели экспозицию, их спрашивают - ну, как вам, понравилось? Да, говорят - бедно, зато чисто.вага карлитоЭто не типичное явление и скорее более похоже на одна баба сказала то бишь АБСНиколайКто-то же ходит на концерты современных певцов ртом. Кто-то же покупает билеты, альбомы, иначе откуда у них деньги? Так что нечего, как говорится, на рожи пенять, коли зеркала кривые делаем.Александр КолосовСам удивляюсь сему факту. Вот из моего круга общения, ни кто не ходит на эти концерты и диски не покупает. По крайней мере, я о таком не слышал, и мои знакомые небыли замечены на тех концертах. За то, многие из моего круга уже по нескольку раз побывали на Нашествии, а многие мечтают там побывать. Так может эта издающая ртом звуки попса финансируется не с концертов и продажи дисков, а из иных, не имеющих к искусству ни какого отношения источников?НиколайА из каких? ЦРУ спонсирует во исполнение плана Даллеса? Да не, по ним молодняк прётся, постоянно у них в переносных колонках попёрдывание современной эстрады звучит. И в телефонах тоже. Плохо мы воспитываем молодёжь.Leonid DemyanovИменно так и есть.
Свежие комментарии