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Посланник Трампа сомневается в ядерном статусе Украины. Оружие не принадлежит Зеленскому

Посланник Трампа сомневается в ядерном статусе Украины. Оружие не принадлежит Зеленскому

Спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, оставшееся на Украине после 1991 года, юридически принадлежало России, что меняет трактовку Будапештского меморандума 1994 года.

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