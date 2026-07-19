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Глейхенгауз о синхро-9 на Олимпиаде: «Я даже узнавал, могу ли я там поучаствовать. Подумал, что за 4 года успею подготовиться и стать чемпионом олимпийским»

Российский тренер Даниил Глейхенгауз  рассказал, что изучал возможность выступить в синхронном катании на предстоящей Олимпиаде — В 2030 году будет синхронное катание.

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