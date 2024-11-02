Сенатор: маткапитал в 2025 году на первого ребёнка будет составлять 676 тысяч рублей

Выплату проиндексируют на 7,3 процента Сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году материнский капитал собираются проиндексировать на 7,3%, его сумма на первого ребёнка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей.