Сенатор: маткапитал в 2025 году на первого ребёнка будет составлять 676 тысяч рублей

Выплату проиндексируют на 7,3 процента Сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году материнский капитал собираются проиндексировать на 7,3%, его сумма на первого ребёнка должна составить 676 тысяч рублей, а на второго или последующих детей — 893 тысячи рублей.
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