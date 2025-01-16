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Царьград

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Самолет Boeing 737 рейсом Москва—Новосибирск вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Самолет Boeing 737 рейсом Москва—Новосибирск вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Самолет Boeing 737-800 рейсом Москва —Новосибирск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сообщения пассажира о заложенной на борту бомбе.

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