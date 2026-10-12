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Нижегородская правда

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Глеб Никитин похвалил нижегородцев, разместивших табличку против вандализма

Глеб Никитин похвалил нижегородцев, разместивших табличку против вандализма

Жители улицы Генкиной в Нижнем Новгороде разместили на фасаде дома послание для вандалов. Губернатор Нижегородской области похвалил инициаторов идеи за ответственность и неравнодушие.

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