Концерты, море, спортзал: Энн Хэтэуэй показала, как прошло её лето

Актриса Энн Хэтэуэй показала несколько фотографий с отпуска в своём инстаграме*. Судя по фото, 41-летняя актриса активно проводила время: посетила концерт Тейлор Свифт, отдыхала на пляже, наслаждалась вечерними прогулками и находила время для спорта.