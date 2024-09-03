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Концерты, море, спортзал: Энн Хэтэуэй показала, как прошло её лето

Концерты, море, спортзал: Энн Хэтэуэй показала, как прошло её лето

Актриса Энн Хэтэуэй показала несколько фотографий с отпуска в своём инстаграме*. Судя по фото, 41-летняя актриса активно проводила время: посетила концерт Тейлор Свифт, отдыхала на пляже, наслаждалась вечерними прогулками и находила время для спорта.

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