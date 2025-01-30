Склад химических веществ обнаружили на бывшем заводе «Оргстекло» в Дзержинске

Склад химических реактивов обнаружили в районе бывшего завода «Оргстекло» в Дзержинске. Нарушения выявила внеплановая проверка, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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