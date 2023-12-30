Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальном холоде в новогодние праздники

МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальном холоде в новогодние праздники

В МЧС призвали жителей Московской области быть осторожными и принимать необходимые меры в связи с «аномально-холодной» погодой в первые несколько дней января, температура на улице будет на 7-12 градусов ниже нормы.

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Комментарии
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Юрий Тимофеев
-25,-30 градусов это теперь аномалия????🤣😂😀😀
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