МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальном холоде в новогодние праздники

В МЧС призвали жителей Московской области быть осторожными и принимать необходимые меры в связи с «аномально-холодной» погодой в первые несколько дней января, температура на улице будет на 7-12 градусов ниже нормы.
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