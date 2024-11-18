В Омске сдали новостройку за сквером Дружбы народов. Цена квартир там доходит до 22 миллионов. В состав дома входит гараж-стоянка.
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В Омске сдали новостройку за сквером Дружбы народов. Цена квартир там доходит до 22 миллионов. В состав дома входит гараж-стоянка.