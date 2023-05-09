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«Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений

«Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений

Российский и советский актер Иван Охлобыстин назвал День Победы двойным праздником. Во время посещения парада Победы в Москве он поздравил ветеранов с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и напомнил россиянам про значимость 9 Мая.

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