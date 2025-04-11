Аргументы недели
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Аргументы недели

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«Так не доставайся же ты никому»: трагический полёт мести ревнивца-пилота Владимира Серкова

«Так не доставайся же ты никому»: трагический полёт мести ревнивца-пилота Владимира Серкова

Любовь и ревность заставляют людей идти порой на самые необдуманные и трагические шаги. Так случилось и осенью 1976 года, когда в Новосибирске произошло невероятное для СССР — маломерный самолёт врезался в многоэтажный дом.

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Комментарии
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людмила михайлик
Придурок больной
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18 час.
Валерий Авгур
да и ты образчик недоработки акушеров ,об угол не шлёпнули
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14 час.
Валерий Каулин
Какая возможность похамить друг другу!
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14 час.
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