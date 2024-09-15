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Агент Секретной службы США открыл огонь по стрелявшему у гольф-клуба Трампа

Представитель Секретной службы США в ходе пресс-конференции подтвердил, что агент ведомства открыл огонь по мужчине, стрелявшему возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты страны Дональд Трамп.

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