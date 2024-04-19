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Еще один мост в Новосибирске хотят закрыть на ремонт

Еще один мост в Новосибирске хотят закрыть на ремонт

Двухполосный мост через реку Иня в Первомайском районе Новосибирска был построен в 1970 году. В 2023 году специалисты СГУПС после обследования пришли к выводу, что он находится в плохом техническом состоянии и непригоден для нормальной эксплуатации.

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