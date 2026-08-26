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Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

На переменах правила будет устанавливать школа С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать обновленные правила использования мобильных телефонов на уроках — они закреплены в приказе Минпросвещения № 316.

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