Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

На переменах правила будет устанавливать школа С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать обновленные правила использования мобильных телефонов на уроках — они закреплены в приказе Минпросвещения № 316.
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