Самолет с вице-премьером РФ Чернышенко развернулся в небе у границы Ирана

Самолёт с российской делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Катар, был вынужден вернуться и приземлиться в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщает ТАСС.
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