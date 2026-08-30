Никитин: Минтранс намерен узаконить овербукинг на авиарейсах в России

© Максим Богодвид/РИА Новости Минтранс готовит поправки, которые позволят российским авиакомпаниям официально использовать практику овербукинга, то есть продавать на рейсы больше билетов, чем есть кресел в самолете, заявил глава ведомства Андрей Никитин.
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