Инсайдер рассекретил характеристики и цену всех iPhone 17. В том числе и сверхтонкого iPhone 17 Slim

Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики и цены линейки iPhone 17, включающей четыре модели: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, а также новый iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17…Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики и цены линейки iPhone 17, включающей четыре модели: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, а также новый iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики и цены линейки iPhone 17, включающей четыре модели: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, а также новый iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17…Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики и цены линейки iPhone 17, включающей четыре модели: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, а также новый iPhone 17 Slim, который заменит iPhone 17… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .