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Стало известно, почему популярные приложения не поддерживают Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Apple ещё не открыла API

Стало известно, почему популярные приложения не поддерживают Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Apple ещё не открыла API

Новый вырез iPhone 14 Pro под названием Dynamic Island поддерживает около 40 различных сценариев, показывая информацию о входящих вызовах, подключении AirPods и Apple Watch, аутентификации Face ID, Apple Pay, AirDrop, процесса зарядки и так далее.

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