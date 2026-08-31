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Через человека или робота. Какими способами можно записаться к врачу в Алтайском крае

Через человека или робота. Какими способами можно записаться к врачу в Алтайском крае

В регионе кардинально меняют систему записи на прием к врачу, чтобы сделать ее удобной для пациентов всех возрастов Вопрос доступности медицинской помощи остается одним из ключевых для Алтайского края.

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