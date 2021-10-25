Нет газа, дров, да еще и хворост запретили собирать. Как живут в деревне наши старики

Любопытно, однакоПолитикаНет газа, дров, да еще и хворост запретили собирать. Как живут в деревне наши старики автор - Тур на диване Сегодня очень тяжело стало жить в деревнях и поселках, потому как там остается совсем мало жителей.Вернуться к статье174НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVORON VoronSАвтор ты дебил?Elzmaximir elzmaximirВот такие умники и довели деревни до вымирания.VORON VoronSТы идиот? Если у страны занято в С/Х более 11% населения - ВСЕ!!!! ХАНА ТАКОЙ СТРАНЕ!!!!! Добый вечер, ВЫ ОТСТАЛАЯ СТРАНА 3 МИРА! Дуралей ты дебильный!!! Люди живут в Крупных поселках и ГОРОДАХ!!!! Промышленность требует людей , а не С/Х!!!Сергей НиколаевичА что ты жрать будешь, промышленные изделия что ли.VORON VoronSТЫ ДЕБИЛ? В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ВЕСЬ НАРОД КОРМИТ 3% НАСЕЛЕНИЯ ЭТОЙ РАЗВИТОЙ СТРАНЫ! ЕЩЕ РАЗ ...ТОЛЬКО 3%!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТ 3 ДО 7!!!!!!!!!! ЕСЛИ 10 ИЛИ 11.... все! ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ПРИЕХАЛИ... Но... речь не об этом была! Ты реально веришь, что кому-то запрещают собирать хворост? Ты серьезно?!!!!!!!!VORON VoronSПо своей пустой башке постучи!Леонид ВасиленкоА епго старики в такой деревне живут или в Майамах расселил? Гад ползучий о России забеспокоился,гадаровское подлючее племя.Сергей НиколаевичVORON VoronS ты не просто идиот, а еще и трусливый идиот чего же ты тварина черным списком прикрываешься, хуйню сморозишь и в кусты ублюдок.VORON VoronSТы сережа совсем с дуба рухнул? Ты чего там не можешь ответить? Идиотик пидарский! Лучше ресурс изучи тварина!VORON VoronSВот именно и я о том же!Сергей НиколаевичVORON VoronS изучи свои анализы гандон ты штопаный.Валентина ВахнинаПереезд из деревни это не выход. Наказывать надо руководство и очень жостко.Villi sherbakОказывается пенсия не позволяет купить дрова пожилым людям из-за дороговизны. Я работая на Баме в советские период каждый год высылал маме деньги, в том числе на покупку угля и дров. Пенсия то у нее была не того. А у них стариков что выходит своих детей нет совсем. У большинства то есть, но многие не хотят переезжать к детям и жить в городе. И при чем тогда руководство что детям все равно как живут родители. Значит их такими родители и воспитали. И почему именно в этом году у них дрова кончились, когда в мире возникли проблемы с отоплением. И главное что даже хворост им запретили собирать в лесу, да судя по фото старушки она лет двадцать уже в лес не ходит, так о каком хворосте автор речь ведет.Сергей НиколаевичЧуть ли не каждый день все уровни власти поднимают этот вопрос. Обговаривают причины, проблемы и пункты ее решения, но ничего не меняется. Сама власть и создает проблемы селу, а потом думает как как эти проблемы решать, то чуму свиней придумает, то птичий грипп, то ящур и бруцеллёз и начинает вводить всякие запреты, а рецепт простой не можете помочь тогда не мешайте люди сами справятся.VORON VoronSТы реальный дебил..... Переезжай в районный центр и будет тебе счастье! Соберись уже!Валентин КозодаевНу уж если блогер и такой умняка и желанный, так взял бы и подвёл бы газопровод к этим четырём — десяти домикам!! Облагородил бы им жизнь!!!!! Да и как они жили то раньше в этой деревне без газа ????????? Вопрос довольно сложный, а сейчас подавай цивилизацию и условия !!!!!!!! Помоги людям стареньким, ведь у блогеров много средств, глядишь и боженька тебя тоже отблагодарит !!!!!!!VORON VoronSСергей Николаевич..... Ты что совсем пидор? Ресурс изучи тварина гайдаровская!!!Комментировать
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