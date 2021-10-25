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Нет газа, дров, да еще и хворост запретили собирать. Как живут в деревне наши старики

Нет газа, дров, да еще и хворост запретили собирать. Как живут в деревне наши старики

автор - Тур на диване Сегодня очень тяжело стало жить в деревнях и поселках, потому как там остается совсем мало жителей.

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VORON VoronS
Автор ты дебил?
Elzmaximir elzmaximir
Вот такие умники и довели деревни до вымирания.
VORON VoronS
Ты идиот? Если у страны занято в С/Х более 11% населения - ВСЕ!!!! ХАНА ТАКОЙ СТРАНЕ!!!!! Добый вечер, ВЫ ОТСТАЛАЯ СТРАНА 3 МИРА! Дуралей ты дебильный!!! Люди живут в Крупных поселках и ГОРОДАХ!!!! Промышленность требует людей , а не С/Х!!!
Сергей Николаевич
А что ты жрать будешь, промышленные изделия что ли.
VORON VoronS
ТЫ ДЕБИЛ? В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ВЕСЬ НАРОД КОРМИТ 3% НАСЕЛЕНИЯ ЭТОЙ РАЗВИТОЙ СТРАНЫ! ЕЩЕ РАЗ ...ТОЛЬКО 3%!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТ 3 ДО 7!!!!!!!!!! ЕСЛИ 10 ИЛИ 11.... все! ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ПРИЕХАЛИ... Но... речь не об этом была! Ты реально веришь, что кому-то запрещают собирать хворост? Ты серьезно?!!!!!!!!
VORON VoronS
По своей пустой башке постучи!
Леонид Василенко
А епго старики в такой деревне живут или в Майамах расселил? Гад ползучий о России забеспокоился,гадаровское подлючее племя.
Сергей Николаевич
VORON VoronS ты не просто идиот, а еще и трусливый идиот чего же ты тварина черным списком прикрываешься, хуйню сморозишь и в кусты ублюдок.
VORON VoronS
Ты сережа совсем с дуба рухнул? Ты чего там не можешь ответить? Идиотик пидарский! Лучше ресурс изучи тварина!
VORON VoronS
Вот именно и я о том же!
Сергей Николаевич
VORON VoronS изучи свои анализы гандон ты штопаный.
Валентина Вахнина
Переезд из деревни это не выход. Наказывать надо руководство и очень жостко.
Villi sherbak
Оказывается пенсия не позволяет купить дрова пожилым людям из-за дороговизны. Я работая на Баме в советские период каждый год высылал маме деньги, в том числе на покупку угля и дров. Пенсия то у нее была не того. А у них стариков что выходит своих детей нет совсем. У большинства то есть, но многие не хотят переезжать к детям и жить в городе. И при чем тогда руководство что детям все равно как живут родители. Значит их такими родители и воспитали. И почему именно в этом году у них дрова кончились, когда в мире возникли проблемы с отоплением. И главное что даже хворост им запретили собирать в лесу, да судя по фото старушки она лет двадцать уже в лес не ходит, так о каком хворосте автор речь ведет.
Сергей Николаевич
Чуть ли не каждый день все уровни власти поднимают этот вопрос. Обговаривают причины, проблемы и пункты ее решения, но ничего не меняется. Сама власть и создает проблемы селу, а потом думает как как эти проблемы решать, то чуму свиней придумает, то птичий грипп, то ящур и бруцеллёз и начинает вводить всякие запреты, а рецепт простой не можете помочь тогда не мешайте люди сами справятся.
VORON VoronS
Ты реальный дебил..... Переезжай в районный центр и будет тебе счастье! Соберись уже!
Валентин Козодаев
Ну уж если блогер и такой умняка и желанный, так взял бы и подвёл бы газопровод к этим четырём — десяти домикам!! Облагородил бы им жизнь!!!!! Да и как они жили то раньше в этой деревне без газа ????????? Вопрос довольно сложный, а сейчас подавай цивилизацию и условия !!!!!!!! Помоги людям стареньким, ведь у блогеров много средств, глядишь и боженька тебя тоже отблагодарит !!!!!!!
VORON VoronS
Сергей Николаевич..... Ты что совсем пидор? Ресурс изучи тварина гайдаровская!!!

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