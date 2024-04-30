Председателя нижегородской думы арестовали по делу о растрате

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали по делу о растрате. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года включительно», — приводит ТАСС решение судьи Московского районного суда города Сергея Шувалова.
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