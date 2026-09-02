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Zero Hedge

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ChatGPT, Reddit, And Roblox To Face Increased Scrutiny In Europe

ChatGPT, Reddit, And Roblox To Face Increased Scrutiny In Europe

ChatGPT, Reddit, And Roblox To Face Increased Scrutiny In Europe Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The European Commission has designated Reddit and Roblox as very large online platforms and ChatGPT as a very large online search engine under its Digital Services Act (DSA), subjecting these online services to higher scrutiny in the region.

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