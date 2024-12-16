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Теперь кольцевые РНК: Учёные назвали новую причину развития рака

Теперь кольцевые РНК: Учёные назвали новую причину развития рака

Именно в них, полагают исследователи, могут возникать мутации.Учёные из Университета Флиндерса обнаружили, что кольцевые РНК, являющиеся замкнутыми молекулами генетического материала, могут влиять на функционирование ДНК, провоцируя мутации, способные привести к развитию онкологических заболеваний.

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