Теперь кольцевые РНК: Учёные назвали новую причину развития рака

Именно в них, полагают исследователи, могут возникать мутации.Учёные из Университета Флиндерса обнаружили, что кольцевые РНК, являющиеся замкнутыми молекулами генетического материала, могут влиять на функционирование ДНК, провоцируя мутации, способные привести к развитию онкологических заболеваний.