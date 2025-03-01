Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Это момент истины»: эксперт из США предупреждает Украину, что Трамп не шутит

«Это момент истины»: эксперт из США предупреждает Украину, что Трамп не шутит

США фактические перешли в лагерь противников Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила эксперт Фонда Карнеги и преподавательница школы имени Джорджа Буша-старшего Екатерина Шинкарук.

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