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ИА Регнум

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«Монако» обыграл ПСЖ в чемпионате Франции

ФК «Монако» одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

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