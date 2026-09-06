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Юрист Зайцева: если поставили галочку о подписке бездумно, можно вернуть деньги

Юрист Зайцева: если поставили галочку о подписке бездумно, можно вернуть деньги

Цифровые подписки — коварная вещь: многие из нас вспоминают о них в момент списания средств. Но что делать, если деньги сняли, а вы уверены, что не подключали подписку? Оказывается, деньги можно вернуть.

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