Юрист Зайцева: если поставили галочку о подписке бездумно, можно вернуть деньги

Цифровые подписки — коварная вещь: многие из нас вспоминают о них в момент списания средств. Но что делать, если деньги сняли, а вы уверены, что не подключали подписку? Оказывается, деньги можно вернуть.
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