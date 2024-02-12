Тяжеловес Семенов первым из российских борцов вышел в финал ЧЕ-2024

В Бухаресте стартовал чемпионат Европы по борьбе. В первый день турнира медалей разыграно не было – определялись финалисты и участники схваток за бронзовые награды в пяти весовых категориях греко-римского стиля.
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