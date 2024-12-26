ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ От личного состава группировки войск "Север" директору ООО "Сотник плюс" Губановой Галине Викторовне.
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ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ От личного состава группировки войск "Север" директору ООО "Сотник плюс" Губановой Галине Викторовне.