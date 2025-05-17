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Рубио: Конгресс США может ужесточить санкции против РФ

Рубио: Конгресс США может ужесточить санкции против РФ

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Конгресс может ужесточить санкции в отношении Российской Федерации, по его словам, это может произойти, если «не будет достигнут прогресс на переговорах», касающихся Украины.

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