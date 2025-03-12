Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мэтт Тайбби: Россия воюет с Украиной или с Западом ?

Мэтт Тайбби: Россия воюет с Украиной или с Западом ?

Mike1975 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на этой неделе о вступлении в «новую эру злодеяний»: Я ясно говорю, что по другую сторону Атлантики то, что правильно, а что нет, никогда не будет иметь для нас значения.

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