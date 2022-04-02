Призналась в обмане: Ирина Безрукова раскрыла тайну отношений с Расторгуевым

Актриса отреагировала на пожелания поклонников найти себе пару. © Pavel Kashaev/globallookpress.comПосле развода со звездой «Бригады» Сергеем Безруковым, Ирина, которая до сих пор носит фамилию своего мужа, пребывает в статусе свободной женщины.