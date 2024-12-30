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Царьград

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Лечение попавшей в ДТП на Пхукете Светланы Хоревой обойдётся в 13 млн рублей

Лечение попавшей в ДТП на Пхукете Светланы Хоревой обойдётся в 13 млн рублей

Полиция продолжает расследование аварии. Кто именно в ней виноват, пока непонятно.Гражданка России Светлана Хорева, которая 23 декабря попала в страшное ДТП на острове Пхует в Таиланде, находится в одной из местных больниц в тяжёлом состоянии.

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