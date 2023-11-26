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Царьград

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Не может быть. Температура воздуха в Челябинске прогреется до плюсовых значений

Не может быть. Температура воздуха в Челябинске прогреется до плюсовых значений

Синоптики опубликовали свежий прогноз.Плюсовая температура в декабре в Челябинске? А почему бы и нет! Если верить прогнозам синоптиков портала Гисметео, 4 декабря 2023 года столбики термометров в южноуральской столице покажут два градуса выше нуля.

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