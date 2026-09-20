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Воронежские новости

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Глава облизбиркома прокомментировал явку на выборах в Воронежской области, которая составила 74%

Глава облизбиркома прокомментировал явку на выборах в Воронежской области, которая составила 74%

По словам главы облизбиркома, в регионе проголосовали 74% от числа избирателей, включенных в списки. Явка в городском округе город Воронеж превысила 50%.

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