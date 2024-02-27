Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    А что, не нравится. Как подписывать с Россией договора и затем не исполнять объясняя хитрым изворотом, это нормально,...«Подпись президен...
  • Игорь
    Киевские власти з...
  • Игорь
    Президент Молдави...

Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ специально занижает количество применяемых Россией дронов-камикадзе типа «Герань»

Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ специально занижает количество применяемых Россией дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия значительно нарастила выпуск дронов-камикадзе типа "Герань", в ежедневных вылетах российские военные могут задействовать до ста дронов, но в Генштабе ВСУ специально занижают количество российских беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх