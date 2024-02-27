Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ специально занижает количество применяемых Россией дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия значительно нарастила выпуск дронов-камикадзе типа "Герань", в ежедневных вылетах российские военные могут задействовать до ста дронов, но в Генштабе ВСУ специально занижают количество российских беспилотников.
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